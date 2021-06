Změna způsobu práce a s tím spojený stres během výuky na dálku ukázaly, že českým učitelům chybí především podpora. A to jak ta vzájemná mezi kolegy, tak i ze strany ředitelů. Záchranou jim proto během pandemie v posledním roce a půl byla možnost sdílet své zkušenosti s dalšími učiteli. „Neuvěřitelně jim pomohlo, když začali pořádat on-line sborovny, kam si o přestávkách chodili vypít kafe a povídat si,“ říká Ivan Čermák, zástupce ředitele Naší školy Praha a jeden z lektorů organizace Učitel naživo. Nabyté zkušenosti z pandemie by se v budoucnu mohly promítnout do podoby českého školství, třeba v podobě smíšené výuky, díky níž by mohly být na dálku přítomné i nemocné děti.