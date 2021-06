Donedávna se zdálo, že Francouzi v prezidentských volbách příští rok na jaře zažijí déjà vu a o Elysejský palác se stejně jako v roce 2017 utkají Emmanuel Macron a Marine Le Penová. Nyní by však do tohoto souboje mohl výrazně zasáhnout dlouholetý konzervativní politik Xavier Bertrand. Ten na sebe upozornil úspěchem ve volbách na chudém severu Francie, kde by měly dominovat protiimigrační strany.