Se zpožděním 30 let by se 27. červen měl zařadit mezi významné dny. Československo v tento den roku 1991 opustil poslední sovětský voják, generál Eduard Vorobjov. Definitivně tak skončila okupace vojsky Varšavské smlouvy, jež do Československa vpadla v srpnu 1968 s podporou konzervativního křídla komunistů a zůstala tu téměř 23 let. Po pádu komunistického režimu na konci roku 1989 vyjednával o odchodu vojáků hudebník Michael Kocáb, tehdejší předseda parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa. Kocáb podporuje návrh předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, aby se 27. červen zařadil mezi významné dny Česka. Poslanci by ho mohli schválit už letos. „V minulosti se na mě kvůli tomu už jednou nebo dvakrát obraceli poslanci, ale nikdy to neprošlo parlamentem. Je to ostuda vedení státu, že je ještě nenapadlo, že být a nebýt okupovanou zemí je rozdíl,“ říká Kocáb v rozhovoru pro HN. Zmínil v něm také to, že kandidovat na prezidenta bude jen za podmínky, že podzimní volby do parlamentu dopadnou podle jeho představ. „Mám své svědomí a jsem ochoten ke kompromisům, ale ne za každou cenu,“ vysvětluje Kocáb.