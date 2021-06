Voliči Spojeného království před pěti lety rozhodli a referendum o setrvání či vystoupení z Evropské unie vyznělo jednoznačně. Bylo to ale jen proto, že pod brexitem si mohli představit jak setrvání uvnitř společného trhu na norský způsob, tak třeba úplné odstřižení, kdy pro vzájemné vztahy platí jen pravidla Světové obchodní organizace. Vždyť až do nástupu Borise Johnsona do premiérské funkce se vláda s parlamentem dohadovala, o čem se chce vlastně s unijním vyjednavačem Michelem Barnierem bavit.