Měl být tváří, která po sesazení bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka osloví v Praze zbytky liberálních voličů ČSSD. O jeho kandidaturu v říjnových volbách stál i předseda strany Jan Hamáček. Teď však někdejší senátor, ministr a prezidentský kandidát Jiří Dienstbier zvažuje, že se z kandidátky nechá vyškrtnout.

„Vím, jaké máme preference, a nepředpokládal jsem, že by v Praze mohlo jít o volitelné místo. Říkal jsem si ale, že pokud by moje jméno na kandidátce mohlo pomoci k lepšímu výsledku, tak tam budu. V posledních týdnech se však sešlo několik okolností, kvůli kterým na to chuť nemám,“ řekl pro HN.