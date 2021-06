Ne, není to věrná ministryně financí Alena Schillerová ani hyperaktivní a ke všemu ochotný ministr Karel Havlíček. Vůbec nejdůležitějším člověkem pro Andreje Babiše se stal moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Hejtman Vondrák je pozoruhodný politik. Na severu Moravy výrazný, populární mezi lidem i byznysmeny, loni tam s přehledem vyhrál hnutí ANO krajské volby. Nějaké ty kaňky v profilu ale má. Nehezké třeba bylo, když se letos v březnu nechal přednostně očkovat mezi zdravotníky. Hlavně je to ale stranický rebel a s Babišem neměl, obzvlášť během pandemie, ideální vztahy. Mírně řečeno. Třeba když premiér Babiš loni do světa vytruboval, jak ta jeho „chytrá karanténa jede“, Vondrák ho v médiích zpražil slovy o tom, že chytrá karanténa funguje špatně. To si v hnutí ANO jen tak někdo nedovolil. Nebo dovolil, ale skončil.