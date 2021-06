Když loni v únoru ČNB zvýšila úrokové sazby, přestože se množily zprávy o šířící se pandemii, bylo to evidentně chybné vyhodnocení rizik. Ostatně už o měsíc později se kurz měnové politiky otočil o 180 stupňů. Nyní jsme v opačné situaci. Pandemie odeznívá a ekonomika se vzpamatovává rychleji, než se předpokládalo. Vrací se problémy, kterým jsme čelili před pandemií, zejména nedostatek pracovních sil. Dříve nebo později se to začne projevovat tlakem na růst mezd. Inflaci navíc výrazně podporuje silný růst komodit a materiálů ve světě. S tím sice centrální banka nic neudělá, nicméně musí počítat se sekundárními dopady a omezit případný vliv na inflační očekávání. Stejně jako byla chyba zvyšovat sazby na prahu pandemie, byla by nyní chyba otálet, když vše hraje inflaci do karet.