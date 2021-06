Zejména v Praze si Češi zvykli na levné jízdy s alternativními taxislužbami. Jenže cestám, které byly mnohdy jen o pár korun dražší než lístek na veřejnou dopravu, je v posledních dnech a týdnech konec. Pro představu: cesta ze středu pražského Žižkova k autobusovému nádraží na Florenci stála dlouhé měsíce 55 korun, nyní vyjde přinejmenším na 70 Kč. A svezení na stejné trase v podvečerních hodinách se vyšplhalo i na 480 korun. Draze je i v jiných lokalitách. Večerní cesta z Letné do Vršovic vyjde i na 350 korun, o moc levnější nejsou cesty ani dopoledne – z Vršovic na hlavní nádraží dojede alternativní taxík za 140 korun, zákazníka však vyzvedne nejdřív za deset minut místo dřívějších tří.

„Je jedno, zda otevřu Bolt nebo Uber, prakticky pořád je tam špička a zvýšená poptávka. Cena je i o polovinu vyšší než obvykle,“ popisuje svou aktuální zkušenost s taxislužbou finanční poradkyně Kristýna. Služeb využívala při cestě na pracovní schůzky či večer při návratu domů. Její slova potvrzují i další uživatelé.

„Zvykl jsem si, že ceny jsou tak nízko, že se mi jen málokdy vyplatí jít a čekat na tramvaj. Jezdil jsem taxíky do práce, za kamarády a po večerech z hospody. Většinou jsem se vešel do stovky, teď je zázrak, když cena spadne pod 150 korun,“ říká konzultant Ondřej. Taxi aplikace nejčastěji využíval mezi pražskými Holešovicemi a Karlínem.

Nyní se je snaží nahrazovat zejména půjčováním sdílených vozů. „To dělám přes den, po Praze jich už je celkem dost. Když se napiju alkoholu, tak si půjčuju koloběžku anebo se musím spolehnout na starou dobrou tramvaj,“ dodává Ondřej. Za taxíky v minulosti při nižších cenách utratil kolem dvou tisíc měsíčně. „Teď by to bylo při nových cenách minimálně o tisíc korun víc. To už se mi nevyplatí.“