Tak už i Česko zažilo úspěšnou vzpouru minoritních akcionářů. Událost je to o to důležitější, že komplikuje snahu o vytvoření bankovního ústavu, který by měl sílu postavit se největším hráčům na českém trhu. Ale partie ještě není u konce.

Rebelie akcionářů proti managementu se odehrála na valné hromadě banky Moneta, která měla schválit koupi Air Bank a dalších splátkových firem z rodiny skupiny PPF. Samotné spojení, jež by vytvořilo jednu z největších českých bank zaměřených na spotřebitelské financování či na úvěry pro malé a střední firmy, přitom prošlo. Ozvaly se sice námitky, že cena – téměř 26 miliard korun – je vzhledem k aktivům a výkonům Air Bank a dalších kupovaných firem až příliš vysoká, ale nadpoloviční většina hlasů se našla. To si ostatně PPF pojistila už tím, že sama skoupila takřka třicetiprocentní podíl v Monetě a moc spojenců tak při účasti mírně nad 73 procent nepotřebovala.