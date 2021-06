Zoufalství v politice se pozná snadno. Dotyční začnou slibovat nemožné na počkání, zázraky do konce volebního období. Hezky je to vidět na ČSSD. Strana, jejíž panika se stupňuje s každým průzkumem, který ji posílá mimo Poslaneckou sněmovnu, přišla s programem, po jehož přečtení by si i Ježíšek připadal, že je ve svém oboru naprostý amatér. Sociální demokraté slibují čtyřdenní pracovní týden, zlevnění bytů o třetinu, milionové bezúročné půjčky. Prostě ráj na zemi, kde se bude méně pracovat, zato se všichni budou mít lépe. Rozkládající se partaji to sice bude málo platné, ale stejně se na program pojďme podívat, je to docela zábava.