Přes 10 let se pražští úředníci snažili o odstranění obří reklamní plachty z domu u Nuselského mostu. Letos na podzim by pak měla více než stovka podobných reklam zmizet z širšího centra metropole. A to díky nové podobě vyhlášky, která je dosud zakazovala jen v centru. Boj magistrátu proti vizuálnímu smogu však napadají provozovatelé plachet. Vadí jim, že zatímco vyhláška omezuje jejich podnikání, pro provozovatele billboardů se nic nemění. Kvůli nerovným podmínkám se proto obrátili na antimonopolní úřad a Evropskou komisi.