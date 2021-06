Tahle země není pro mladé. Respektive je-li dnes, zanedlouho nebude. Ano, zní to katastroficky, nic jiného však při pohledu na události posledních týdnů, které ale zapadají do velkého narativu porevolučních let, konstatovat dle mého názoru nelze.

Existují (i) zde lidé, „hrdí boomeři“, jako pan Radovan Vávra, kteří se holedbají svým (údajně bezprecedentním) přínosem pro Česko, tím, jak „zpětinásobili“ HDP na hlavu, což má být ultimátním důkazem jejich historické, téměř nietzscheovské výjimečnosti. Daleko horší je, že nevidí stinné stránky svých „úspěchů“: to, jak při svém snažení připravili o budoucnost mladší generace. Ne, vůbec nemám na mysli paniku kolem klimatu nebo disfunkční, stále populističtější a fragmentovanější politiku. Mám na mysli tři věci, jimiž mladším generacím my, dříve narození, ne-li krademe, pak určitě komplikujeme budoucnost. A to nejenom u nás.