Hospodářské noviny 17. 6. 2021 uveřejnily článek s názvem „Lichváře v ČR nechceme? Pak ale rozvažme bankám ruce“. Leitmotivem článku je poukaz na potíže dlužníků, kteří jsou v exekuci, ale ještě mají majetek, například dům, kterým by mohli zajistit bankovní úvěr s rozumnými splátkami, jenž by jim umožnil dluh zaplatit. Banky ale nechtějí na takovém refinancování participovat, protože dlužníci jsou v exekuci. Tím údajně vytvářejí prostor pro nebankovní poskytovatele úvěrů, kteří úvěry nabízejí, ovšem s dost drsnými podmínkami, což posléze končí tím, že dlužníci zaplatí mnohem víc a obvykle nakonec přijdou i o ten zbylý majetek. Autor článku má za to, že by se bankám měly „rozvázat“ ruce, aby byly k refinancování vstřícnější.

Nic proti potírání lichvy. Ale problém dlužníka, který je v exekuci a hledá nějaký další finanční zdroj, aby se z exekuce vykoupil, přece nezačíná až u nebankovního poskytovatele úvěrů a jeho podmínek, možná hraničících s lichvou. Začátkem byl dluh, který dlužník nesplácel, jak měl. A nedokázal oprávněnému nabídnout nějaké jiné přijatelné řešení, takže došlo na exekuci. Tedy naprosto jednoznačná situace. Má dáti, a nedal. Samotný fakt nařízené exekuce pak dosvědčuje, že to, co předcházelo, bylo zcela po právu.