Poslanci se toto úterý v mandátovém a imunitním výboru vrátí k tomu, zda vyhoví policejní žádosti a vydají nezařazeného poslance Lubomíra Volného k trestnímu stíhání pro podezření ze šíření poplašné zprávy. Bude to už potřetí v tomto volebním období, co mají na stole jméno muže, který se zkraje letošního roku zapletl do historicky první fyzické potyčky v českém parlamentu a kvůli jeho odmítání nosit roušku vedení sněmovny nechalo u jeho poslanecké lavice zřídit ochranné plexisklo.