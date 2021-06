Ministr obrany Viktor Chrenin je jedním ze 78 Bělorusů, kterým je nově zakázán vstup na území členských států Evropské unie a jejich majetek v unijních bankách bude obstaven. Chrenin je spojencem běloruského lídra Alexandra Lukašenka, na jehož režim unie uvalila bezprecedentní balík sankcí kvůli pokračujícím represím a únosu letadla irské společnosti Ryanair.

Kromě jednotlivců zařadili unijní ministři zahraničí na černou listinu také osm úřadů a posvětili zákaz vývozu do EU pro vybrané běloruské podniky, které režim do značné míry „živí“. Půjde o rafinerie, plynárenské závody, zbrojovky, bankovní instituce a podniky vyrábějící hnojiva. Přesný seznam firem teprve vzniká, hotov by měl být v řádu dnů.