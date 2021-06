Jestli jste si někdy v posledních dnech otevřeli ty internety, vyskočil na vás – Václav Klaus starší. Bylo ho všude až až. Jeho rozzlobený odchod ze studia Českého rozhlasu, kde se ho moderátor ptal na roli v případu půjčky Sovětskému svazu. Jeho první návštěva supermarketu téměř v 80 letech a jeho pravděpodobně velmi autentický údiv nad tím, že on, „prostý člověk, který zná asi tři druhy jogurtů“, tam najednou vidí desítky metrů regálů s jogurty a je to pro něj skoro až happening a měl by „o tom napsat úvahu nebo esej“. A samozřejmě, jeho páteční oslava osmdesátin v Jižních zahradách Pražského hradu. Už předtím mu popřál ruský prezident Vladimir Putin, ale přímo na večírek mu přišel gratulovat prezident Česka Miloš Zeman, který dost nahlas, aby to dobře slyšela a zaznamenala jemu blízká média, prohlásil, že by se Václav Klaus senior měl vrátit do politiky.