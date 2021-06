Je to už šestnáct let od chvíle, kdy seděl Jonathan Rosenberg ve své kanceláři viceprezidenta společnosti Google a přemýšlel nad tím, že s plánovaným vstupem firmy na burzu se z řady jeho zaměstnanců stanou noví dolaroví milionáři. S obavami ale sledoval rojení burziánů z Wall Street kolem Googlu. Cítili novou kořist, kterou budou moci obrat na tučných poplatcích svých fondů. Alespoň tak to Rosenberg vnímal.

Proto se rozhodl uspořádat investiční školení pro své zaměstnance. Zakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin byli z nápadu nadšení a dali mu jednoznačně zelenou. Do sídla společnosti v Mountain View se sjelo několik ekonomů zabývajících se investováním a finančními trhy, byl mezi nimi například nobelista William Sharpe nebo Burton Malkiel, známý svou úspěšnou knihou Náhodná procházka po Wall Street. Co je důležité, poselství všech příchozích bylo stejné: vykašlete se na investice do rádoby experty řízených portfolií a investujte pasivně.