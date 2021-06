Lidé se často ptají, o co Petr Kellner v byznysu vlastně usiloval. Pokud by to mělo být řečeno jen jednou větou, tak chtěl vybudovat skutečně světovou českou firmu, která dokáže, že my Češi máme na to uspět ve světě. Jedním z odvětví, kde se v byznysu česká stopa ale paradoxně objevuje jen velmi málo, je tuzemské bankovnictví. I proto jsme se rozhodli vybudovat mladou, dynamickou digitální neobanku.