Němci nemají o Česku dostatek informací a Češi Německu vzhledem k naší společné minulosti plně nedůvěřují. Uvedl to německý velvyslanec v Praze Christoph Israng na Fóru Hospodářských novin. Fórum neslo název The Czech Republic and Germany – Central European Partners on Bumpy Road (Středoevropští partneři na hrbolaté cestě). Podle Isranga jsou přesto česko-německé obchodní vztahy na skvělé úrovni, i když je do určité míry ovlivňuje společná historie. Obě strany by měly pracovat na dalším rozvoji společného partnerství. Utužování vzájemných vazeb zpomalila během loňského roku pandemie. „Ve střednědobém horizontu by ale na naší spolupráci neměla zanechat žádné výrazné jizvy,“ míní velvyslanec Israng.