Sotva skončil víkend a už přemýšlíte, co naplánujete na ten další? Kam pojedete, kde se skvěle najíte a jaký nový podnik vyzkoušíte, když po těch nekonečných měsících, kdy měly zavřeno, konečně můžete? Máme pro vás jeden tip přímo z centra Prahy: Vydejte se do horní části Václavského náměstí, kde stojí krásný mramorem a travertinem obložený Hotel Jalta, protože právě tam už v pátek 25. června známý lihovarník Martin Žufánek otevírá svůj první bar. Jmenuje se Oh My Yalta – zkráceně OMY Bar – a všechny drinky, které tam dostanete, budou přesně takové, jak je pije rád on sám.