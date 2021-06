V pátek se rozhodne, jestli EU prodlouží ochranu evropských ocelářů před dovozem ze třetích zemí, a to do června 2024 . Původně Evropská komise navrhla, aby ochranná cla, která odmítají hlavně automobilky, pokračovala. Ještě ve čtvrtek ale neměl návrh podporu mezi státy.

K potřebné většině 15 hlasů podle informací HN včera chyběly dva hlasy. Pro jsou všechny velké země EU, včetně Německa a Francie. Státem, který do poslední chvíle neřekl, jak se rozhodne, bylo vedle Belgie a Rumunska také Česko. To vyvolalo nevoli tuzemských odborů a ocelářů, kteří ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) do poslední chvíle tlačili k jasnému ano pro zachování kvót.