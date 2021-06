Po odchodu svého zakladatele Václava Klause mladšího část z nich zvažovala, že to rozpustí. Nakonec se však členové hnutí Trikolóra rozhodli, že do letošních voleb půjdou, a to společně se Svobodnými a Soukromníky. Tento čtvrtek odstartovali kampaň, kterou vstupují do silného konkurenčního prostředí. Vedle letos vzniklého hnutí Přísaha, které už v průzkumech atakuje pětiprocentní hranici, koalice Pirátů se STAN a koalice Spolu, jde o další nový politický subjekt.