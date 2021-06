Vnitřky restaurací mají otevřeno už bezmála tři týdny, hosté se do nich však v počtech jako před pandemií stále nevracejí. A to ani na večerní posezení u piva. Od začátku pandemie ho totiž mnozí pijí doma. A to nejen z lahví a plechovek. Ve značné míře si nyní kupují i soudky – jak ty malé, do 15 litrů, tak i velké, 50litrové.

A se soudky se přesunuli nejen do bytů, ale i do garáží, sklepů či na zahrady. „Už vloni na jaře jsme s partou odjeli k nám na chatu. Máme tam pípu, tak jsme nakoupili soudky a točili jsme si, jako kdybychom byli v hospodě,“ říká Pavel Kolísek z Hradce Králové s tím, že pití piva v soukromí si udrželi i v létě. „Kamarád si pak pípu koupil i domů, takže až doteď chodíme k němu do garáže. Kupujeme třicetilitrové sudy, to vás vyjde levněji než pivo v hospodě,“ dodává.