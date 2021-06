Pokud bereme investování do akcií jako hru, je nadcházející léto příležitostí, jak si ji ještě naplno užít. Loňské letní prázdniny takto do značné míry fungovaly, aspoň na zámořských trzích. Nejsledovanější index S&P 500 si připsal za léto 13 procent, ale to hlavní se dělo na technologických firmách, které vytáhly trh Nasdaq bezmála o 20 procent výše. S koncem prázdnin trhy klesly, ale ne na dlouho a hra se přesunula jinam.