Nejvyšší soud vyvolal velký poprask mezi statisíci firem v Česku a jejich právníky. Kvůli jeho rozhodnutí jim totiž hrozí likvidace. Téměř 450 tisíc společností, včetně těch velkých, jako je třeba Agrofert, má v obchodním rejstříku zapsán předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. To už teď ale nesmí. Podle Nejvyššího soudu je toto dosud zcela běžné vymezení nedostatečně konkrétní, a proto neplatné. Společníci tak budou muset vyrazit k notáři, nechat změnit společenskou smlouvu a změnu zapsat do obchodního rejstříku. Pokud to neudělají ani na výzvu rejstříkových soudů, hrozí jim konec jejich podnikání.