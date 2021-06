Když si dva starší muži domluví setkání ve stodole, těžko čekat debatu v gentlemanském tónu, stačí si někdy v Ostravě vyrazit do ulice s tímto jménem. La Grange – po francouzsku Stodola – naštěstí není lidová hospoda. Joe Biden a Vladimir Putin se coby americký a ruský prezident poprvé setkali ve vzhledné a rozlehlé vile stejného jména v parku poblíž Ženevského jezera, kde se osobní hrubosti nenosí. Vzájemné vztahy obou zemí jsou však již řadu měsíců, ne-li let, pramizerné i ve srovnání s časy studené války. Těžko si vybavit, že by se v minulosti pánové Bílého domu a Kremlu scházeli v době, kdy obě země stáhly své velvyslance a kdy jejich ambasády měly dramaticky snížené početní stavy v důsledku vzájemných pro a kontra.