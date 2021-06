Zatím se to podařilo premiérům Václavu Klausovi a Andreji Babišovi, stejný cíl si teď dává potenciální vláda v čele s pirátem Ivanem Bartošem. Vyrovnaný státní rozpočet chce mít koalice Pirátů a starostů do roku 2025. Interní propočty, kde dosavadní favorité nadcházejících říjnových voleb tuto otázku řeší, mají HN k dispozici. Plán je tedy ještě ambicióznější než zveřejněný program. Ten předpokládal, že ze současného 500miliardového deficitu se do roku 2025 lze dostat na 150 miliard, aby Česko splňovalo kritéria pro přijetí eura.