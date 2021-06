Evropská unie uvalí bezprecedentní sankce na režim běloruského lídra Alexandra Lukašenka. Velvyslanci států EU v Bruselu schválili ve středu seznam 78 Bělorusů, kterým bude zakázán vstup na území členských států a jejich majetek v unijních bankách bude obstaven. Kromě jednotlivců zařadila EU na černou listinu také sedm běloruských úřadů.

Evropské státy tím reagují na pokračující represe Lukašenkova režimu proti jeho oponentům a nedávný únos letadla irské společnosti Ryanair s běloruským aktivistou a novinářem Ramanem Pratasevičem na palubě. Nové sankce musí ještě formálně schválit ministři zahraničí EU na své schůzce příští pondělí. Ti by také měli posvětit embargo na export do unie pro několik strategických běloruských podniků, které režim do značné míry „živí“.