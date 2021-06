Po více než 20 letech se soudní znalec v oboru psychiatrie René Gregor rozhodl vrátit znalecké razítko. „Pracně napíšete jeden posudek a pět dalších vám mezitím přijde,“ říká muž, který byl v oboru jediným znalcem v okrese Frýdek-Místek. Všichni okolo něj to už položili dříve. „Valí se to ze všech stran, za dva měsíce jsem dostal za úkol 60 posudků. Člověk není robot, nedá se to stíhat, když máte i ambulantní praxi,“ dodává s tím, že přivýdělek raději oželí.

Alarmující úbytek znalců potvrzují i soudy, jejich nedostatek protahuje řízení až o roky. Největší problémy jsou právě u psychiatrie a psychologie nebo třeba v zeměměřičství. „Začínají i v oceňování nemovitých věcí, byť v tomto oboru byla dříve zapsána řada znalců,“ upozorňuje Ivana Švehlová, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze. „Oslovíte znalce a ten vám sdělí, že má tolik posudků, že je schopen jej udělat za šest měsíců až jeden rok. A pak řešíte, zda oslovit jiného, když víte, že u všech je situace stejná,“ říká.