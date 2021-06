O pětinu více Čechů než v minulém roce se letos chystá vyrazit na dovolenou. Největší zájem mají nyní o letenky do Španělska, které tvoří 24 procent ze všech prodejů. V zemi se však objevila velmi nakažlivá indická mutace koronaviru. Během šesti až sedmi týdnů by se navíc podle tamních úřadů mohla stát nejrozšířenější variantou viru v zemi. Odborníci se proto obávají, aby se po návratu Čechů z dovolených nedostala i do tuzemska.