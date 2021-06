V nizozemském přístavním městě Terneuzen zahájila provoz první továrna v Evropě na recyklaci pěnového polystyrenu ze stavebnictví. Toho má v následujících letech mezi odpady výrazně přibývat kvůli dožívání zateplených fasád domů. Teď se to týká hlavně Nizozemska a Německa, kde se zateplováním začali dříve než v Česku. Ale polystyren z českých domů by se mohl do Terneuzenu svážet také, alespoň do doby, než v Evropě vzniknou další taková zařízení. Stát by mohla i v Česku.

„Životnost zateplovacích systémů je 30 až 40 let,“ sdělil HN František Vörös, konzultant EPS ČR, sdružení výrobců pěnového polystyrenu. Podle ředitele aliance Šance pro budovy Petra Holuba se se zateplováním domů v Česku začalo v 90. letech, ve větším rozsahu ale až tak před deseti lety. Většina fasád tedy má přes sebou ještě několik desetiletí životnosti. Ty první ale už dosluhují.