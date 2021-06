Každý den se na nás obrátí několik lidí kvůli problémům s proplácením voucherů od cestovních kanceláří – říká v rozhovoru pro HN Alena Máčová, právnička a vedoucí pražské poradny Sdružení obrany spotřebitelů.

Cestovky poukázky začaly vydávat poté, co vláda loni v dubnu schválila speciální zákon, takzvaný lex voucher. Jeho smyslem bylo, aby podnikatelům prodávajícím dovolené pomohl s jejich těžkou ekonomickou situací v době pandemie. Cestovní kanceláře dostaly možnost za zrušené zájezdy, které se nemohly uskutečnit kvůli restrikcím, vydávat klientům poukazy v hodnotě již vynaložených finančních prostředků. Cestovky tak lidem nemusely vracet objemné sumy za již zaplacené zájezdy či zálohy. Samotní klienti pak tyto vouchery mohli uplatnit na další zájezdy. A pokud tuto možnost nevyužijí do konce letošního srpna, mají garantováno vrácení peněz.

Řada cestovních kanceláří v Česku se však rozhodla jít jinou cestou. Zákazníkům nabídly také další poukázky, které ale na rozdíl od těch „státních“ nebyly zpětně proplatitelné. Pokud je tedy klienti nevyužijí do konce letošní letní sezony, o své často desítky tisíc korun nakonec přijdou.

„Lidé s těmito podmínkami sice souhlasili, problém je ale v tom, že cestovní kanceláře jim v mnoha případech neposkytovaly kompletní informace. Schválně je přitom tlačily do toho, aby si nakonec vzali vouchery, jež vydávaly dle vlastních podmínek a které nejsou zpětně proplatitelné, a díky tomu nemusely vracet peníze. A ty proplatitelné dle zákona lex voucher jim často ani nenabídly, a to i přesto, že to byla jejich povinnost,“ přibližuje právnička Máčová. Podle ní se cestovní kanceláře tímto chováním v řadě případů dopustily nekalé obchodní praktiky a své klienty záměrně klamaly.

HN: Jak často dostáváte stížnosti lidí na chování cestovních kanceláří?

V podstatě denně přibude několik případů. Lidé hodně volali a chodili i osobně. Za celý rok, od začátku pandemie, jde o desítky tisíc případů.

HN: Na co si klienti nejčastěji stěžují?

V tuto chvíli je nejběžnější jejich zjištění, že nemají poukaz dle lex voucher, ale ten, který cestovky vydávaly na základě vlastních podmínek. Mezi nimi je přitom obrovský rozdíl zejména v tom, že v prvním případě je takový voucher zpětně proplatitelný, ve druhém případě nikoliv. A tak pokud ten, který cestovní kancelář vydala dle vlastních podmínek, klienti nevyužijí, peníze jim propadnou.