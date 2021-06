Poté co v Česku onemocnělo několik lidí indickou mutací koronaviru, tlačí epidemiologové na to, aby ministerstvo zdravotnictví upravilo pravidla očkování. Žádají zkrátit lhůtu mezi první a druhou dávkou vakcíny, chtějí také více hlídat lidi s první dávkou. Ti podle současných pravidel patří po 21 dnech od naočkování mezi neinfekční. Před indickou mutací přitom chrání až druhá dávka. Lhůty mezi dávkami se zkrátí už v létě, na „poloočkované“ ale v době dovolených ministerstvo sahat nechce. Nebudou se muset testovat ani po návratu ze zahraničí, podle odborníků proto hrozí, že do země přivezou další mutace.