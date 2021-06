Ohromná poptávka po hypotečních úvěrech pokračuje i nadále. Bankéři dokonce už ani nestíhají žádosti o hypotéky vyřizovat. A lidé se neváhají zadlužit na roky dopředu i přesto, že půjčky na bydlení neustále zdražují.

Banky se svými zákazníky podle dat Fincentrum Hypoindexu minulý měsíc podepsaly 12 984 nových smluv, a celkový objem sjednaných hypoték tak letos podruhé přesáhl 40 miliard korun. Šlo o druhou největší celkovou měsíční sumu v historii. Úplně rekordní byl letošní březen, kdy částka dosáhla skoro 45 miliard korun.

Po úvěrech na bydlení často sahají lidé, kteří již podobné půjčky měli, uvádí Michal Brožka, ekonom Komerční banky. Na časté sjednávání má podle něj pozitivní vliv i fakt, že navzdory hlubokému hospodářskému útlumu se disponibilní příjmy obyvatel snížily v době pandemie jen velmi málo.

„I přes velkou snahu se v posledních měsících zásadně prodloužila průměrná doba vyřízení hypotéky. Tu se nyní budou snažit banky zkrátit, ale s ohledem na stále silnou poptávku to půjde jen velmi těžko,“ myslí si Marek Kříž, spoluzakladatel společnosti Zaloto, jež hypotéky zprostředkovává. V některých bankách tak trvá schválení úvěru i dva měsíce.

Za prvních pět měsíců letošního roku tak tuzemské bankovní domy poskytly hypoteční úvěry za více než 179 miliard korun. Jen pro srovnání – podobný objem hypoték se například v roce 2019 podařilo bankám sjednat za celý rok. Výrazně k tomu přispívá stále velmi vysoká míra refinancování, k němuž dochází ve chvíli, kdy si lidé půjčku převedou za výhodnějších podmínek ke konkurenční bance. Za celý trh je takto refinancovaná zhruba každá třetí nově sjednaná hypotéka. Metodika Hypoindexu mezi novými a čistě refinancovanými úvěry na bydlení nerozlišuje.

Zdražování peněz přichází

Tisíce Čechů se zadlužují na desítky let dopředu. Podle analytika ČSOB pro bankovní sektor Petra Dufka tak lidé činí ze dvou hlavních důvodů.

„Tím prvním je rychlý růst cen bytů a rodinných domů, který je povzbuzuje k tomu, aby pořízení vlastního bydlení dále příliš neodkládali. A druhým může být i rétorika České národní banky (ČNB), která dává najevo, že chce zvyšovat úrokové sazby, a tedy zdražovat peníze v ekonomice.“ To by se s určitým zpožděním negativně odrazilo i u hypotečních úvěrů, jež by se také staly cenově méně dostupnými.