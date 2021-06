Když se v Česku řekne 3D tisk, lidé si většinou vybaví Prusa Research. Firma Josefa Průši v celém světě prorazila se svými domácími 3D tiskárnami, které si kupují různí kutilové a které vyjdou na nižší desítky tisíc korun. Průmyslové podniky ale dávají přednost spíše profesionálním strojům za stovky tisíc až miliony korun, které jim tisknou různé plastové či kovové součástky či prototypy. „Když naše společnost začínala, museli jsme firmám vysvětlovat, že nejde o technologii na hraní. Dnes je to jinak. Klienti z průmyslu už vědí, že jim 3D tisk může výrazně pomoci,“ říká Marek Mančal, obchodní ředitel společnosti 3Dwiser, která patří k největším prodejcům a distributorům průmyslových 3D tiskáren v Česku.

Hlavní výhodou 3D tisku je podle Mančala snížení závislosti na externích dodavatelích a rychlá návratnost investice do tiskárny v řádu měsíců. Pomocí postupného nanášení vrstev roztaveného plastu či pryskyřice lze navíc na rozdíl od tradičních metod výroby vytvářet lehčí součástky složitějších tvarů.

Sedm let starou firmu založil Tomáš Soóky, někdejší manažer české pobočky leteckého výrobce GE Aviation. „Tehdy jsem pro GE sháněl průmyslové 3D tiskárny. Překvapilo mě přitom, že se prodávaly na e-shopech cílených na retailové zákazníky, kde chyběl speciální servis pro firemní klienty. Napadlo mě proto takovou prodejní společnost založit,“ vzpomíná majitel 3Dwiseru, který úspěšně expandoval i na slovenský a maďarský trh.

Firma má za sebou turbulentní rok. S příchodem pandemie koronaviru podniky omezily své investice do inovací a 3Dwiser tak loni v prvním pololetí zažil silný pokles tržeb. „Od července ale začal růst, který byl pak enormní v listopadu a v prosinci. Jen za poslední dva měsíce loňského roku jsme udělali 30 procent obratu. Za celý rok 2020 jsme nakonec na tržbách meziročně vyrostli o 11 procent a utržili 68 milionů korun bez DPH,“ říká Soóky a dodává, že teď 3Dwiser roste ještě významněji. Od letošního ledna do dubna meziročně na tržbách posílil o 53 procent.

Levnější a rychlejší výroba

Zvýšený zájem o stroje na tisk z plastu či kovu je podle pražské společnosti dán hlavně tím, že se podniky přestaly obávat ekonomických dopadů koronakrize. Důležitým motivem pro nákup průmyslové 3D tiskárny je ale i situace v mezinárodní přepravě. Dodávky součástek z Asie se v posledních měsících zpožďují a cena dopravy skokově roste. Pro podniky je tak často levnější a rychlejší, když si potřebné díly v malé sérii vyrobí samy právě pomocí 3D tisku.

„Dám vám příklad zákazníka, který měl na své balicí lince speciální součástku s přísavkami. Ta zvedala papírové krabice, hned druhý den po instalaci se ale rozlomila,“ uvádí Mančal s tím, že součástka byla vyrobena na míru a její výrobce byl schopný náhradní díl dodat až za měsíc. Měsíční odstávka balicí linky by přitom klienta vyšla na 30 milionů korun. „Firma nám zlomený díl přinesla, my jsme vymodelovali jeho vzor v počítači a přes noc jsme kopie součástky nechali vytisknout hned na třech různých tiskárnách pomocí tří různých technologií, aby měl klient rovnou zálohu a nemusel řešit, která varianta bude nejvhodnější. Do 24 hodin se balicí linka znovu rozjela a zákazník se tím vyhnul zdlouhavé a nákladné odstávce,“ říká obchodní šéf.

Zmiňuje přitom další příklad, kdy jiný průmyslový klient začal na 3D tiskárně tisknout jednu součástku, kterou si dříve nechával vyrábět v Jižní Koreji za cenu 120 tisíc korun. „S 3D tiskem se cena snížila na dva tisíce korun a místo měsíčního čekání na doručení z Koreje si firma díl sama vyrobila za jediný den.“

Vývoj místo montoven

3Dwiser prodává průmyslové 3D tiskárny 12 světových značek z Finska, Číny nebo Německa. K tomu svým klientům, kteří zatím nemají vlastní stroj, tiskne na zakázku nebo se zabývá poradenstvím. Přímou konkurenci nemá. „Na trhu je hodně výrobců a prodejců hobby tiskáren. Ti nám občas nějakého zákazníka přeberou, ale taky nám ho často přivedou,“ uvádí Mančal. Podle něj si podniky obyčejně na zkoušku koupí hobby stroj, který po čase nahradí profesionální tiskárnou od 3Dwiseru. Firma si přitom pochvaluje působení Prusa Research, který obor 3D tisku v zemi zpopularizoval. „V Maďarsku podobnou osvětovou roli hraje tamní výrobce 3D tiskáren CraftBot, jehož stroje prodáváme i my. Třeba na Slovensku ale nikoho podobného nemají,“ dodává obchodní ředitel.

Související 8. 4. Podnikatelskou olympiádu vyhrál Josef Průša a jeho celosvětově úspěšné 3D tiskárny 8. 4. Nejlepším podnikatelem Česka se stal Josef Průša. Zakladatel a šéf společnosti Prusa Research, která patří mezi největší výrobce 3D tiskáren na...

Ze tří zemí Visegrádu toho firma nejvíc prodá v Česku. Podle Mančala je to dané fungováním zdejšího průmyslu, který už neznamená jen montovny. Zahraniční podniky k nám stále častěji přesunují i svůj vývoj, jenž se mimo jiné spoléhá i na 3D tisk. „Typicky to platí pro české pobočky německých firem. Pro ně je to výhodné i proto, že vývoj v Česku stále vychází levněji než na Západě,“ říká manažer.

„Na Slovensku to zatím takhle nefunguje, stále tam jede hlavně výroba s nižší přidanou hodnotou. Může to být ale dané i tím, že zahraniční podniky ještě nedaly tamním vývojářům dostatek příležitostí,“ uvádí Mančal. V Maďarsku jsou pro změnu prodeje 3D tiskáren dobré, protože vláda podnikům investice do inovací dotuje. „Díky tomu se tak nemusí bát, zda se jim nové technologie vyplatí.“