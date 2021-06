Co se děje s duší, když nohy krájí stovky kilometrů? Příhodně to vyjádřil lékař, spisovatel a bývalý viceprezident Lékařů bez hranic Jean-Christophe Rufin, který ve své knize Nesmrtelná túra do Compostely popisuje: „Cesta je alchymistickým působením času na duši. Je to proces, k němuž nemůže dojít okamžitě ani rychle. (…) Krátký pochod nestačí na to, aby se zvyklosti vytěžily až do dna. Nepodrobí člověka radikální proměně. Kámen zůstane hrubý, neboť k jeho otesání je zapotřebí delší námahy, víc zimy a víc bahna, víc hladu a méně spánku.“

Na trek, na pouť či na pochod se vydáváme ve chvíli, kdy ze sebe nutně potřebujeme sloupat balast civilizace. Obal z titulů, profesí, rolí i masek, které se na nás nalepily, některé lichotivé, jiné těžké jako brnění. Možná čekáte osvícení, možná dobrodružství a náhodná setkání. Nebo vás po roce plném nejistoty táhne ven touha po svobodě. Nečekejte, až se dostanete na inbox zero (e-mailovou schránku s žádným nepřečteným mailem). Nazujte prošláplé boty, které vás nikdy nezklamaly, odhoďte výmluvy a vydejte se na cestu. Kdo ví, kdy zase zůstaneme uvěznění mezi čtyřmi stěnami.

Inspirovat se můžete naším výběrem nejzajímavějších evropských trailů. A teď mě omluvte, právě se vydávám na jeden z nich.