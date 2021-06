Zatímco za vlády Donalda Trumpa se vztahy Spojených států s Evropou otřásaly v základech, jeho nástupce v úřadu prezidenta USA přivezl evropským spojencům jiný vzkaz. Spojené státy jsou zase s vámi, ujistil Joe Biden na svém prvním summitu Severoatlantické aliance. Transatlantické partnerství se rozhodl obnovit.

„Chci, aby to bylo jasné: NATO je mimořádně důležité pro americké zájmy a samo o sobě. Kdybychom ho neměli, museli bychom si ho vymyslet,“ prohlásil Biden na vrcholné schůzce aliance v pondělí v Bruselu. Podle reakcí se mu o tom podařilo přesvědčit i evropské spojence.

„Britský premiér Boris Johnson to vystihl nejlépe: Bylo to jako první den ve škole, když zase rádi vidíte svoje kamarády,“ popsal atmosféru na summitu generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.