Hlavním tématem letošních voleb by mělo být bydlení. A skutečně není těžké uhodnout proč. Je to mimořádně palčivý problém a i letmý pohled do dat a statistik je naprosto děsivý. Vlastní bydlení přestalo být v Česku dostupné i pro střední třídu, ceny nemovitostí tu rostou nejrychleji v Evropě, nájemné rostlo v posledních letech mnohem prudčeji než mzdy a výnosy z něj se dostaly na historické minimum.