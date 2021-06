Přibližně šest tisíc korun stojí vybavit prvňáčka pro nástup do školy. Rodiče kupují aktovku, sešity nebo výtvarné potřeby. Letos by to mohlo být ještě dražší, pokud se vyplní ekonomy předpovídané zdražování zboží i služeb. Ministerstvo školství se proto rozhodlo rodičům odlehčit. Současných 200 korun, které posílá školám na pomůcky pro prvňáky, chce zvednout na pětistovku.

„Je to jedině dobře. Všechno hrozně zdražilo a za 200 korun, které školy od ministerstva dostávají, se dá pořídit jen málo věcí,“ uvítala návrh ředitelka Základní školy Plzeň-Božkov Hana Stýblová.