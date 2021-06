Americký prezident Joe Biden je přesvědčen, že se Západ musí sjednotit, aby dokázal účinně čelit nástupu Číny. „Biden si uvědomuje, že každý úspěšný politik musí začít s tím, že si vybuduje, upevní svoji základnu. A v přístupu k Číně jsou, nebo by měly být takovou základnou světové demokracie,“ říká v rozhovoru pro HN politolog Daniel Hamilton, který byl poradcem prezidenta Billa Clintona. Biden podle Hamiltona přijel do Evropy varovat, že Západ nesmí zaspat v technologiích, jinak to bude Čína, kdo světu vnutí „vlastní alternativní systém standardů a norem“. Biden se o víkendu zúčastnil summitu skupiny G7 v Anglii, který ve svém závěrečném komuniké odsoudil „netržní politiku a praktiky Číny, které podrývají spravedlivé a transparentní fungování globální ekonomiky“. V Bruselu se v pondělí americký prezident zúčastnil summitu NATO, v úterý je na programu summit EU–USA. Osmidenní cestu po Evropě uzavře o den později setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.