Založit firmu v Česku dá člověku zabrat. „Ačkoliv se o tom, že podnikatele u nás brzdí spousta byrokracie, hodně mluví, dokud jsem si to neprožil, neuměl jsem si představit, že je to tolik práce,“ říká zakladatel start-upu myTimi Jan Skovajsa. Jeho firma od roku 2017 dodává firmám i soukromníkům virtuální osobní asistenty. Letos v březnu Skovajsa expandoval do Velké Británie a hlavní zkušenost, kterou si z toho odnesl, je, že na ostrovech se dá firma založit mnohem snadněji. A to i po brexitu.

Založení myTimi v Česku zabralo Skovajsovi před čtyřmi lety dva až tři týdny, čistého času strávil jednotlivými úkony zhruba 25 hodin. „Čeští úředníci jsou celkem šikovní a snaží se pomoci, nicméně mají daleko větší procesní ohraničení, co mohou a nemohou,“ říká. Od té doby proces částečně zjednodušila novela zákona o obchodních korporacích, která například odstranila nutnost zakládání speciálního účtu u banky pro složení základního kapitálu a některé další kroky. Přesto je ale celý proces stále podstatně komplikovanější než v Británii. Jde třeba o nutnou osobní účast notáře, obcházení úřadů a řadu dalších kroků. „K celému procesu se vyjadřuje hrozně moc různých subjektů, z nichž každý má jiný problém,“ dodává podnikatel.