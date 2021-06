Večer přijede na návštěvu rodina, zítra ráno dorazí řemeslník opravit koupelnu. Pro mnoho Pražanů to znamená vymýšlet, kde a za kolik jejich návštěvníci zaparkují. Od listopadu by mohli mít o starost méně. Magistrát chystá změnu podmínek parkování a jednou z novinek je právě kredit, který si obyvatelé budou moci koupit pro své návštěvy. Bude to komfortnější i levnější. Ročně mají mít lidé pro parkování návštěv nárok až na 120 hodin kolem bydliště po deseti korunách za hodinu. V centru je přitom běžná cena až 80 korun za hodinu.