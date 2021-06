V ulicích švýcarské Ženevy se téměř nedalo hnout, když na místní vlakové nádraží postupně přijeli ministři zahraničí z Francie, Německa a Velké Británie. Cestou z nádraží do jejich hotelů jim aplaudovaly davy lidí. Do Ženevy přijeli proto, že se Německo právě chystalo vstoupit do Společnosti národů, předchůdkyně dnešní Organizace spojených národů (OSN). V roce 1926, osm let po konci do té doby nejhorší války v lidských dějinách, to mnozí chápali jako definitivní tečku za dobou plnou konfliktů. Teď město čeká další velká schůzka státníků – ve středu se tam setkávají americký prezident Joe Biden a jeho ruský protějšek Vladimir Putin.