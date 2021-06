Gotický chrám svatého Bartoloměje s katedrálním chórem od Petra Parléře je hlavním turistickým cílem Kolína. Nyní však bude dospělé i děti lákat ještě víc. Radikální obnovou z pera renomovaného architektonického studia Masák & Partner prošlo celé Bartolomějské návrší, na němž kostel stojí. Návštěvníci mohou obdivovat opravenou zvonici, kostnici, farní školu a zahrady na parkáně.

Bartolomějské návrší Foto: Ladislav Renner

Ve staré škole je nově otevřena interaktivní expozice věnovaná historii a osobnostem města, jako byli dirigent František Kmoch či fotograf Josef Sudek. S Pierotem se naučíte pantomimu, díky videomappingu a hologramům se vžijete do příběhu ďábelského rybníkáře Jakuba Krčína. Zahrady mezi hradbami nabízejí bylinkovou zahrádku, rozárium, ovocný sad a vinici, stejně jako dříve nedostupné výhledy na chrám. Pozůstatky v kostnici jsou restaurované, ve zvonici najdete lapidárium, expozice chrámového pokladu a zvonů. Prohlídky kostnice, zvonice a chrámu budou dostupné dle epidemické situace.

V sousedství areálu se nachází informační centrum či kavárna. Návštěvu si lze ještě zpestřit díky mobilní aplikaci Maskaron s rozšířenou realitou, šiframi a plněním úkolů, která umožní nahlédnout i do dávných hrobů. Venkovní prostory jsou nyní otevřené od 8 do 20 hodin, interiéry od 9 do 17 hodin.

Stará škola Foto: Roman Šulc

