Stát se na chvíli horníkem, strojvedoucím, hasičem, vojákem či námořníkem… Prozkoumat místa, kam běžně člověk nemůže. Nahlédnout do historie a na moment ji i prožít. Kdo by o tom alespoň jednou v životě nesnil? Pokud se mezi takové snílky počítáte, zkuste vyrazit na Technotrasu. Na více než 30 „zastávkách“ na severní Moravě a ve Slezsku vás čeká pořádná nálož výjimečných zážitků.

Co se na chvíli stát havířem cestou na šichtu? V bývalém uhelném Dole Michal budete mít neodbytný pocit, že to tu horníci nikdy neopustili a že se k vám za chvíli v řetízkové šatně, v „lampovně“ nebo ve výdejně svačin přidají. V doprovodu bývalých horníků prozkoumáte štolu, vyzkoušíte si třídění uhlí a uslyšíte drsné rozhovory bývalých zaměstnanců. Při speciálních prohlídkách se můžete do dolu podívat i v noci.

Osoblažská úzkokolejka Foto: archiv Moravskoslezského kraje

Co by to bylo za návštěvu Ostravy, kdybyste vynechali Dolní Vítkovice? Ve světově unikátním areálu můžete strávit klidně celý den. Ručíme vám za to, že spokojená bude odcházet celá rodina. Areálem bývalých železáren, koksovny i uhelného Dolu Hlubina vás provedou zaměstnanci ve výslužbě, kteří vás zavedou až do nitra vysoké pece. Na její vrchol vás mimochodem vyveze skutečný skipový výtah, jenž sem dříve dopravoval železnou rudu a koks. Vynechat nesmíte ani vyhlídku Bolt Tower, která byla na vysokou pec doslova nasazena a z níž se vám naskytne nezapomenutelný výhled na celou moravskoslezskou metropoli.

Úžasné zážitky i spoustu vědomostí si odnesete z interaktivních expozic Velkého a Malého světa techniky, kde se na moment stanete třeba vědcem či lékařem, nebo si na chvíli zahrajte na opraváře motocyklů v expozici Grand Prix se 30 motorkami. Nečekejte žádnou nudnou výstavu instalovanou za ochranným lanem. Tady si budete moci většinu exponátů osahat, některé motorky i vyzkoušet. Zažijete proudění vzduchu při 120kilometrové rychlosti, roztlačíte motorku o váze 150 kilogramů nebo vykucháte motor a pak ho zase složíte zpátky. A tím nekončíme. V Dolních Vítkovicích nedávno otevřeli nové Muzeum potravin a zemědělských strojů, kde zapojíte všechny svoje smysly.

Elektroloď Harta Foto: archiv Moravskoslezského kraje

A když už jsme u dopravních prostředků, na Technotrase si na své přijdou i milovníci vlaků. Pro ty je jako stvořené železniční muzeum sídlící v nádražní budově stanice Ostrava-střed. Přáli jste si někdy usednout do parní lokomotivy, nebo dokonce nějakou novější zkusit řídit? Pak právě zde budete na tom správném místě. Strojvedoucím se tu na okamžik stanete na realistickém trenažéru řízení dieslové lokomotivy a ta parní − tentokrát skutečná − na svého „řidiče“ čeká přímo před muzeem.

Dovolená v Česku Stáhněte si přílohu v PDF

Pokud nebudete chtít téma železnice opustit, svezte se důlním vláčkem v Landek Parku nebo pokračujte do Studénky. Místní vagonka kdysi patřila k největším výrobcům železničních vozů na světě. A právě jí je také věnováno místní Vagonářské muzeum , kde vám srdce zaplesá i nad úžasnou funkční modelovou železniční dráhou. A nebudete-li mít vlaků pořád ještě dost, přesuňte se do Jeseníků a svezte se osoblažskou úzkokolejkou, která jako by vypadla z filmů o Harrym Potterovi.

Panorama Jeseníků i tajemnou krajinu sopek pak můžete obdivovat z hladiny jesenického moře, jak se říká Slezské Hartě. Věděli jste, že jde o nejmladší přehradu u nás a že se namísto plánovaných šesti let napustila za pouhé dva roky? Tyto i mnohé jiné příběhy vám při plavbě elektrolodí Harta povypráví zkušený kapitán.

A to je pouze zlomek snů, které si na Technotrase můžete splnit. Další inspiraci najdete na webovkách www.technotrasa.cz.

Připraveno ve spolupráci s Moravskoslezským krajem

Článek byl publikován v magazínu Dovolená v Česku.