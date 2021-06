Denis Matuška se s alkoholickou minerálkou hard seltzer setkal na brigádě během studijního pobytu v americkém Kansasu. „Pila to moje manažerka, já jsem jí to bral z ledničky a potají přeléval do své flašky. Myslel jsem si, že je to nealko limonáda a na horké ráno to bylo osvěžující,“ říká. Až po měsíci z informací na obalu zjistil, že nápoj kromě tlumení žízně tlumí i pracovní výkon.

To, že seltzer obsahuje alkohol, nemusí každý napoprvé poznat. V jedné plechovce je ho totiž zhruba pět procent. Celovečerní popíjení „neškodné sodovky“ tak může znamenat nečekanou ranní kocovinu.