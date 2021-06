Rok po smrti hlavního majitele těžební firmy Sokolovská uhelná Františka Štěpánka má jeho bývalá firma hotové plány, kam se chce do budoucna vydat. Pokud vyjdou, půjde o jedny z nejambicióznějších projektů v Česku. Na Sokolovsku by totiž měl podle představ majitelů vzniknout sportovně-relaxační areál s „městem“ u jezera, stejně velkého, jako má slavné rakouské Zell am See. Přibude významné množství elektřiny vyrobené ze slunce, možná se celou zimu budou prodávat česká rajčata a namísto pálení uhlí se na Sokolovsku bude zpracovávat lithium.

„Rodina pana Štěpánka nám dala jasný cíl, který byl i hlavní vizí Františka. Vymyslet něco, co nahradí uhlí a nenechá tu lidi bez práce,“ vysvětluje v rozhovoru pro HN advokát Pavel Tomek. Dědicové ho pověřili správou veškerého miliardového majetku krátce poté, co podnikatel loni spáchal sebevraždu. Muže s pověstí „vládce“ karlovarského regionu trápil strach o budoucnost celé těžařské skupiny, která přímo či nepřímo živí tisíce lidí a jejich rodiny. Věděl, že čas dolování uhlí a jeho pálení v elektrárnách se i kvůli rychlému růstu cen emisních povolenek neúprosně blíží ke konci. Navíc ani některé nové investice firmy nevyšly tak, jak si představoval.