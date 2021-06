Spodní věková hranice pro podávání vakcín proti covidu-19 se stále snižuje. Evropská agentura pro léčivé přípravky nedávno schválila použití u nás nejčastěji podávané vakcíny Pfizer/BioNTech již u dvanáctiletých dětí. Do té doby to bylo možné jen od 16 let věku. A ve Spojených státech už v rámci klinických studií testují očkování i na půlročních kojencích. Podle imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd spějeme k tomu, že se spodní věková hranice pro podávání vakcíny prakticky smaže. „Většina lidí si stále myslí, že je covid-19 jen nachlazení, které u dětí není nebezpečné, ale to není pravda. Speciálně u malých dětí může zanechat doživotní následky nebo mohou zemřít,“ upozorňuje v rozhovoru pro HN imunolog. Svým kolegům, kteří by byli ochotní nechat promořit malé děti, vzkazuje, že nemoc má tisíckrát větší rizika než očkování.