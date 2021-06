Musíme věřit, že nám Čína nelhala v tom, co o původu koronaviru ví. S takovou v únoru odjížděl z čínského Wu-chanu Dominic Dwyer, australský odborník na imunologii a infekční nemoci. Jako jeden z deseti členů mezinárodního týmu vědců měl v největším městě provincie Chu-pej pátrat po tom, kde se virus, který se následně rozšířil do celého světa, poprvé objevil. Dlouho připravovaná mise Světové zdravotnické organizace (WHO) však zatím vysvětlení nepřinesla a čelí kritice, že závěry šetření jsou příliš vágní. Navíc existuje podezření, že čínské úřady některá data úmyslně zatajovaly.

„Byly tam nějaké informace, o které jsme žádali, ale Čína je neměla připravené. Lze to interpretovat tak, že je s námi nechtěli sdílet. Já si ale myslím, že ve skutečnosti tyto informace teprve sbírají,“ říká Dwyer v exkluzivním rozhovoru pro HN.

HN: V lednu jste s kolegy na měsíc odletěli do Číny. Polovinu času jste strávili v karanténě a dva týdny jste pátrali po původu koronaviru. Jaký poznatek z mise pro vás byl nejdůležitější?

S čínskými kolegy jsme začali spolupracovat už před odjezdem do Wu-chanu, potkávali jsme se hlavně přes Zoom. Připravili jsme návrh, co bychom chtěli dělat, vidět a jaké informace potřebujeme znovu prostudovat nebo posbírat. Pro mě byla nejdůležitější příležitost mluvit s lidmi, kteří tuto nemoc v Číně prodělali. Potkal jsem tam například lékaře, jehož manželka, také lékařka, se starala o covidové pacienty ve Wu-chanu. Nakazila se a zemřela. Poslední dva týdny jejího života ji nemohl ani vidět. Zůstaly mu dvě malé děti, na které je sám. Myslím, že to je to jediné, na čem tady záleží. Na konci toho zmatku jsou lidé, kteří trpí hroznou nemocí. Proto mě strašně frustruje, když vidím, jak se země hádají a politici obviňují jeden druhého, místo aby se snažili pomáhat lidem.