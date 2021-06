Čekám průšvih, kdykoli promluví naši bývalí a současní prezidenti Zeman nebo Klaus. Šetřím tím, pochopitelně, nejsa masochista, a dávku jejich škarohlídských postřehů si dávám pouze ve dnech, kdy mám příliš dobrou náladu a chci si ji preventivně zkazit. Téměř bez výjimky mi to zvedá tlak a dlouhodobě zjišťuji, že politická reprezentace mé milované země mi snižuje kvalitu života odhadem tak o třináct až devatenáct procent. Je to kombinace studu, naštvaní, neschopnosti s tím cokoli dělat. Neustále mě znovu a znovu překvapuje to, jak konzistentní v tomto jsou, a kdyby to nebylo tak vážné, vlastně by se tím člověk mohl bavit.

Ovšem Zemanovo kladné, věcné a povzbudivé přijetí běloruské aktivistky, která bojuje s totalitním vladykou, jenž je podporován Moskvou, našince překvapilo. To by jistě udělal Havel, ale nikdy bych nečekal, že by to udělal Klaus nebo Zeman.